Chi sono Barbara Guerra e le altre “Olgettine” sfrattate dagli eredi di Berlusconi Gli eredi Berlusconi, a cinque mesi dalla morte del Cavaliere, hanno deciso: stop a assegni di mantenimento e disponibilità di appartamenti per le ragazze delle “cene eleganti” di Arcore, coinvolte nei vari processi Ruby e “risarcite” dall’ex premier.

Gli eredi Berlusconi, a cinque mesi dalla morte del Cavaliere, hanno deciso: stop a assegni di mantenimento e disponibilità di appartamenti per le ragazze delle "cene eleganti" di Arcore poi coinvolte nei vari processi Ruby e "risarcite" dall'ex premier.

Lo stesso Berlusconi, del resto, aveva ammesso di versare 2.500 euro al mese per ciascuna delle sue ospiti finite nei guai con la giustizia (e passate alla storia come "Olgettine"), concedendo loro persino l'usufrutto gratuito di alcuni immobili della famiglia. "Un rimborso per il danno di immagine e di reputazione subito", la motivazione di Berlusconi. "Una maniera di comprare il silenzio delle ragazze", la tesi dell'accusa.

E così, una società riconducibile ai figli del Cavaliere ha recentemente inviato a Barbara Guerra una lettera di sfratto dalla villa dell'archistar Mario Botta (dal valore di 850mila euro) a Bernareggio, dimora di lusso nel verde brianzolo che il leader di Forza Italia le aveva concesso in comodato d'uso, con tanto di utenze pagate: dovrà restituirla entro il 31 dicembre. "Berlusconi quella casa me l'ha regalata, perché dovrei lasciarla?", ha dichiarato a Fanpage.it la ex showgirl. "Gli accordi non erano questi".

Barbara Guerra

Barbara Guerra

Barbara Guerra, 45 anni, ha un passato in televisione a Mediaset come concorrente del reality La Fattoria, e come valletta di Teo Mammucari. È stata recentemente assolta nell'ambito del processo di primo grado Ruby ter.

"Avevo una carriera televisiva che è stata distrutta da un giorno all'altro", aveva raccontato la showgirl di Mariano Comense, che ha sempre vanta un legame strettissimo con l'ex premier, osteggiato dai figli. "Per me è come se avessi perso un padre. Volevo andare al funerale, ma non mi è stato permesso. Ero lì davanti a piangere, ma non mi hanno fatto entrare. Sono tre mesi che porto i fiori ad Arcore, penso di essere l’unica".

Negli anni, è stata protagonista di alcune intercettazioni telefoniche dai toni piuttosto forti, anche con lo stesso Berlusconi: "Sono stata dipinta come una persona senza nessun valore, ma io vengo da una buona famiglia, con valori e principi. Mio padre è un imprenditore, che amo e che indirettamente ha subito i danni di immagine per tutto lo scandalo mediatico che è venuto fuori".

Alessandra Sorcinelli

Ma non solo Barbara Guerra. A ottenere l'usufrutto di una villa extra lusso (e il pagamento delle utenze) in Brianza, speculare a quella di Barbara Guerra, era stata anche l'amica e collega Alessandra Sorcinelli, la "preferita" di Silvio Berlusconi.

"Diceva sempre che ero la più bella, che le altre dovevano essere a mia immagine e somiglianza. Credo si fosse infatuato di me, poi si legò a Francesca Pascale", rivelò l'ex meteorina del Tg4, che dal Cavaliere ha ricevuto oltre 237 mila euro, un’automobile, gioielli. "Io rifiutai la proposta di diventare la sua fidanzata".

Anche la 38enne, nata a Cagliari, è stata recentemente assolta dalle accuse di corruzione giudiziaria e falsa testimonianza. Oggi non vuole più sentire parlare del passato. "Sono stata malissimo, ho anche pensato al suicidio. Nessuno osi più chiamarmi Olgettina".

Alessandra Sorcinelli

Maryshtell Polanco

Maryshtell Garcia Polanco, ex miss e protagonista del programma Mediaset La Pupa e il Secchione originaria della Repubblica Dominicana, oggi ha due bambini. "Vola alto Papi", il suo saluto a Silvio Berlusconi nel giorno della morte, lo scorso giugno. Anche lei è stata assolta nell'ambito del processo Ruby ter.

"Dalla famiglia Berlusconi non mi è arrivata nessuna comunicazione, nessuna lettera", ha dichiarato a LaPresse. "Io ricevevo l’assegno di 2.500 euro, ma non c’entro niente con queste ragazze", ha messo in chiaro. E non solo. "Adesso siamo ancora sotto processo. Dopo parlerò", promette, facendo riferimento al ricorso in Cassazione previsto per il 20 marzo prossimo.

Maryshtell Polanco

Karima El Mahroug

La più celebre delle ragazze coinvolte nelle serate di Arcore, a tal punto da battezzare la serie di processi che ne scaturiranno. Karima El Mahroug, 30 anni, dopo essere scappata di casa a Letojanni, in Sicilia, partecipa nel 2009 a un concorso di bellezza in cui la adocchia Emilio Fede: qualche mese dopo è a Milano nel giro di Lele Mora, e così arriva dritta dritta ad Arcore. Partecipa alle cene a Villa San Martino ancora minorenne.

Il 27 maggio 2010 una volante la porta dentro la Questura di Milano, con l'accusa di furto. In quell'occasione telefona Silvio Berlusconi, all'epoca premier, che chiede di lasciare andare la ragazza: "È la nipote di del presidente egiziano Mubarak", mente chiedendo di affidarla alla consigliera regionale Nicole Minetti, che sta per venirla a prendere in via Fatebenefratelli. Un intervento che scoperchia il caso delle "cene eleganti" e del "bunga bunga".

Oggi vive a Genova con il compagno: insieme hanno una figlia, e gestiscono un ristorante. Ha recentemente scritto un libro autobiografico, Karima.