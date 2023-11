Quanto vale la villa che Berlusconi ha regalato a Barbara Guerra e che ora la famiglia rivuole indietro La villa brianzola che Silvio Berlusconi ha regalato a Barbara Guerra, una delle “olgettine”, è al centro di una diatriba legale tra la donna e la famiglia dell’ex premier che ne ha rivendicato la proprietà: il costo è sicuramente una delle ragioni delle richiesta di sfratto.

A cura di Giorgia Venturini

Vale circa 800mila euro la casa che Silvio Berlusconi ha regalato a Barbara Guerra, una delle "olgettine", e che ora la famiglia dell'ex premier rivuole indietro. La villa brianzola ora si trova al centro di uno scontro che potrà andare a breve per vie legali: lo scorso 3 ottobre a Barbara Guerra era arrivata una raccomandata che l'avvisava dello sfratto entro il prossimo 31 dicembre e dello stop del compenso mensile di 2.500 euro che Silvio Berlusconi donava da anni alla ragazza come risarcimento per danno all'immagine perché coinvolta, così come altre "olgettine", nel caso Ruby di cui ora la Procura ha richiesto il ricordo in Cassazione.

È la famiglia dell'ex leader a rivolere indietro la villa da quasi un milione di euro. Ma Barbara Guerra non ci sta ed è pronta a procedere per vie legali.

L'audio tra Barbara Guerra e Silvio Berlusconi

In risposta alla richiesta di sfratto da parte della famiglia Berlusconi, Barbara Guerra, tramite il suo avvocato, ha diffuso un audio del 2015 in cui si sente Silvio Berlusconi promettere a Barbara Guerra la casa: tra i due c'era l'accordo di avviare immediatamente il comodato d'uso poi la casa sarebbe stata della donna, "te lo prometto sui miei cinque figli", come si sente dire nell'audio il leader di Forza Italia.

Allora Berlusconi aveva spiegato alla Guerra: "Mi informo con il proprietario della casa e ti faccio avere subito il contratto per comodato. Adesso non si può avviare l'intestazione perché se no è corruzione: non è possibile quindi". Quando la donna aveva poi espresso il timore che fosse una presa in giro e che la casa non sarebbe stata in futuro sua, il premier aveva tenuto a precisare che "lo giuro sui miei cinque figli. E mi fa piacere dartela". Nel 2015 in quell'accordo verbale non c'erano dubbi dunque sul futuro della casa, ma dopo la morte dell'ex premier le cose cambiano.

Sentita da Fanpage.it Barbara Guerra ha tenuto a precisare: "Assurdo. C'è ben altro dietro a questa scelta. Non so chi abbia deciso, lui sicuramente no: tanto c'è l'audio in mano al mio legale". E ancora: "Nessuno mi ha detto che un giorno me ne sarei dovuta andar via, anzi lui era una cosa che faceva con il cuore. Perché mi voleva bene. Negli audio si sente proprio dalla sua voce questo".