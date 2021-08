Chi non è in regola con l’assicurazione rischia subito la multa, al via da oggi a Milano “Eagle Eye” Parte da oggi la sperimentazione del nuovo rilevatore elettronico “Eagle Eye” in dotazione in via sperimentale alla Polizia locale di Milano. Il dispositivo permetterà di sapere in tempo reale se i documenti di assicurazione e revisione dei veicoli siano o meno in ordine. Le pattuglie coinvolte inizialmente saranno tre.

A cura di Simona Buscaglia

In foto il nuovo dispositivo montato sulle pattuglie della polizia Locale di Milano (Foto di Comune Milano)

Controlli in tempo reale dei veicoli per capire subito se i documenti su assicurazione e revisione sono in ordine. Questo sarà possibile grazie ai rilevatori elettronici "Eagle Eye" in dotazione in via sperimentale alla Polizia locale di Milano. Le operazioni con questo innovativo strumento di controllo partiranno oggi in via sperimentale fino alla fine dell’anno. Questi rilevatori sono collegati alla banca dati della Motorizzazione civile e permetteranno agli agenti di sapere in tempo reale se un veicolo abbia o meno la documentazione in regola.

Saranno tre le pattuglie in servizio con questo dispositivo

In questa fase sperimentale saranno tre le pattuglie che svolgeranno il servizio su tutta la città grazie ai rilevatori installati. Saranno collegate via radio alle pattuglie in movimento: una volta accertata la mancata assicurazione o revisione, verrà comunicata la targa dell’auto agli agenti in movimento, che provvederanno a fermare il veicolo, verificare i documenti e procedere con i relativi provvedimenti.

Cosa si rischia se non si hanno i documenti in ordine

La mancanza di assicurazione prevede il sequestro amministrativo del veicolo, oltre a una sanzione amministrativa a partire da 866 euro. Per quanto riguarda invece la mancanza di revisione, in questo caso scatta la sospensione della circolazione del veicolo fino a che quest’ultima non viene effettuata, oltre a una sanzione amministrativa a partire da 176 euro. Il Comune di Milano in una nota fa sapere che tra il 2020 e il 2021 sono state rilevate circa 4mila infrazioni inerenti l’obbligo di assicurazione e 2.400 per quel che riguarda la revisione.