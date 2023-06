Chi era Stefania Crovetti, la donna travolta da un suv mentre andava in bicicletta Stefania Crovetti è la donna che è morta in un incidente stradale in provincia di Mantova: si trovava in sella alla sua bici quando è stata travolta da un Suv.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Stefania Crovetti, la donna di 57 anni che è stata travolta da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 12 giugno in provincia di Mantova. La ciclista era stata ricoverata all'ospedale Carlo Poma: è morta nella mattinata di martedì perché le ferite riportate erano troppo gravi.

La dinamica dell'incidente in cui è morta la ciclista

Stefania Crovetti era originaria di San Silvestro di Curtatone: stava pedalando proprio per le vie del suo comune quando il Suv l'ha travolta. Alla guida c'era un uomo originario di Bagnolo San Vito che si trova sempre nel Mantovano. Sul posto erano intervenuti gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici l'avevano intubata e poi l'avevano trasportata in ospedale. Qui è stato deciso di ricoverarla nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

I messaggi di cordoglio degli amici e colleghi di Stefania Crovetti

Sono diversi gli stati e i messaggi condivisi su Facebook da chi conosceva Crovetti, che in passato era stata anche un'insegnante di danza: "Rabbia e tanto tanto dolore per l’improvvisa scomparsa di una cara amica e sorella di una mia collega/ amica a cui sono molto legato da una amicizia ultra ventennale. Cordoglio alla cara Raffaella e ai suoi genitori".

I colleghi sul gruppo "Gli amici dell'ospedale Carlo Poma" hanno scritto: "All'improvviso ti ritrovi lassù, una stella fra gli angeli. Il tuo sorriso brillerà per sempre".

"Sei stata una persona speciale e importante per me! Mi hai dato coraggio e mi hai sostenuta in un in momento difficile della mia vita! Ti voglio bene ! Riposa in pace", scrive un'altra amica.