video suggerito

Chi era Soubai Abdellatif, il 44enne morto a Bresso dopo essere stato picchiato da un coinquilino Soubai Abdellatif è morto nella notte tra venerdì e sabato a Bresso dopo essere stato picchiato nello scantinato in cui viveva. Il 44enne si era trasferito in Italia nel 2019 lasciando il Marocco. Per l’omicidio è stato arrestato uno dei coinquilini. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soubai Abdellatif (Foto da Facebook)

Si chiamava Soubai Abdellatif il 44enne di origine marocchina che nella notte tra venerdì e sabato è morto a Bresso dopo essere stato picchiato nello scantinato in cui viveva. Per l'omicidio è stato arrestato uno dei coinquilini, un connazionale 41enne con precedenti, che avrebbe ucciso Abdellatif a mani nude, con calci e pugni. Stando alle informazioni disponibili sulla sua pagina Facebook, il 44enne si era trasferito a Milano nel 2019 lasciando la città di Fquih Ben Salah, in Marocco.

La morte di Abdellatif sarebbe avvenuta al culmine di una lite scoppiata tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, all'interno della casa occupata in via Don Vercesi, vicino a Parco Nord, nella quale il 44enne viveva insieme ad altri quattro coinquilini, anche loro immigrati. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112 nella quale qualcuno ha segnalato urla e rumori provenienti dall'abitazione.

Arrivati sul posto, i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno trovato il corpo di Abdellatif riverso sul pavimento. I tre coinquilini sono stati portati in caserma e interrogati. Dalle prime ricostruzioni, pare che il 44enne sia morto a seguito di una lite con il 41enne scoppiata per futili motivi. Sul corpo della vittima, i carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Milano e il medico legale non hanno trovato ferite da armi da taglio o derivate da oggetti contundenti: un indizio che farebbe pensare a un omicidio a mani nude, con calci e pugni.

Il sindaco di Bresso, Simone Cairo, ha commentato così l'accaduto: "Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso. Le indagini sono già in corso e nelle prossime ore sarà chiarita la vicenda. Ora credo che sia il momento della preghiera per la vittima e del ringraziamento per le forze dell'ordine prontamente attivate e che stanno seguendo la situazione. Ogni ulteriore riflessione è oggi prematura".