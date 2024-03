Chi era Silvia Longatti, l’operatrice di Emergency morta a Kabul: avrebbe compiuto oggi 38 anni Si chiamava Silvia Longatti, l’operatrice di Emergency che è morta a Kabul in Afghanistan a causa di un malore. Oggi avrebbe compiuto 38 anni. Il ricordo dell’organizzazione di Gino Strada, degli amici e dei colleghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Silvia Longatti, l'operatrice di Emergency che è morta a Kabul in Afghanistan. La cooperatrice aveva 37 anni ed era originaria di San Cassiano di Prata Camportaccio, che si trova nella provincia di Sondrio. Era tra le poche ancora nel Paese. È sempre stata attiva in progetti umanitari: ha infatti operato sia in Uganda che nel centro di cardiochirurgia della organizzazione non governativa a Khartoum, in Sudan. Attualmente lavorava in Afghanistan come Grant manager.

Il ricordo di Emergency

A diffondere la notizia della sua improvvisa scomparsa, è stata l'organizzazione stessa attraverso la propria pagina Instagram: "La morte improvvisa di Silvia ci ha lasciati sconvolti. Silvia era con noi da molti anni. Era stimata come collega ed era amata come persona sempre disponibile e attenta a chi aveva intorno". Sarà Emergency stessa a occuparsi del rientro della salma in Italia.

Silvia Longatti avrebbe compiuto oggi 38 anni

La donna avrebbe compiuto 38 anni proprio oggi, lunedì 11 marzo. Tantissimi i messaggi diffusi sui social di amici, colleghi e conoscenti: "Ti ho conosciuta così, pronta a partire per una missione insieme nel 2020…Abbiamo passato tanti momenti insieme, tanti turni estenuanti, tante chiaccherate rinfrancanti.Tu hai continuato a donare la tua vita per aiutare gli ultimi, i più deboli e oggi te ne sei andata.Conoscerti è stato un grande onore per me, e perderti sarà un gran dolore per tutti e tutte.Che la terra ti sia davvero lieve", ha scritto un'operatrice della Croce Rossa su Facebook.

E ancora una consigliera comunale del comune di Prata Camportaccio: "Una bravissima ragazza, solare intelligente e sempre pronta a battersi per i suoi ideali.incredibile Sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici ed alla comunità di Prata Camportaccio San Cassiano. Rip Silvia, che la terra ti sia lieve a Dio".