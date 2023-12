Chi era Renzo Baldaccini, il volontario Auser trovato morto lungo il Ticino Renzo Baldaccini è stato recuperato nel pomeriggio di sabato 9 dicembre sulle rive del Ticino, a Pavia. Volontario Auser, è ricordato per essere stato “sempre presente e disponibile”.

È stato identificato il cadavere trovato lungo il Ticino nel pomeriggio di sabato 9 dicembre nel territorio Pavese. Si tratta di Renzo Baldaccini, un 82enne residente a Bressana Bottarone che risultava scomparso dal giorno precedente. Le forze dell'ordine stanno ancora conducendo gli accertamenti sulla causa del decesso, ma intanto l'associazione Auser Bressana di cui era volontario da anni lo ha voluto ricordare con un lungo post su Facebook: "Sempre presente e disponibile, lascia il bene profuso in quantità, la volontà umile che lo distingueva, gli esempi che ricorderemo".

La scomparsa e il ritrovamento del corpo

I familiari di Baldaccini avevano denunciato la sua scomparsa venerdì 8 dicembre. L'82enne era uscito di casa a Bressana Bottarone e non era più tornato. Sulle sue tracce c'erano i carabinieri che hanno condotto le indagini fino al ritrovamento di un corpo senza vita lungo il Ticino, in fondo a via Milazzo a Pavia.

A recuperare il cadavere ci hanno pensato i vigili del fuoco nel pomeriggio del 9 dicembre e si sono poi attivate le procedure per la sua identificazione. Gli accertamenti sulle cause del decesso sono ancora in corso e nessuna ipotesi sarebbe stata esclusa ancora, anche se non sarebbe emerso ancora nessun elemento che possa far pensare al coinvolgimento di altre persone.

Il ricordo di Auser Bressana

Baldaccini è ricordato dal presidente e dal comitato direttivo di Auser Bressana come un volontario "della prima ora, sempre presente, disponibile ad accompagnare tutti quelli che richiedevano supporto, a fornire consigli o piuttosto ad incoraggiare le persone più fragili".

L'82enne, però, arrivava da anni difficili fatti di "malattie e gravi lutti", come la scomparsa della figlia avvenuta lo scorso luglio per arresto cardiaco. Nonostante queste difficoltà, Auser ha voluto ricordarlo per quello che lascia alla comunità: "Il bene profuso in quantità, la volontà umile che lo distingueva".