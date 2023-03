Chi era Petri, il 17enne morto in un incidente sulla sua moto da enduro Razvan Petrisor Andries, conosciuto da tutti come “Petri”, è morto in un incidente intorno alla mezzanotte del 28 febbraio. Studiava alla scuola agroalimentare e amava stare a contatto con gli animali. È morto dopo aver impattato contro un’auto lungo la provinciale a Ghisalba.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Razvan Petrisor Andries, ma tutti lo conoscevano semplicemente come "Petri". A tre anni aveva lasciato la Romania per trasferirsi con la sua famiglia a Cortenuova, in provincia di Bergamo. Amava la campagna e le moto, come la sua da enduro: la 125 Beta. La stessa moto su cui viaggiava poco prima della mezzanotte del 28 febbraio lungo la strada provinciale Francesca, a Ghisalba, quando è stato travolto da una Ford Focus. L'impatto è stato così violento da distruggere la due ruote e tutta la parte frontale dell'auto. Petri è morto sul colpo.

La passione per l'agricoltura e le moto

Il 17enne abitava in via Riva con la madre Irina e il padre Fiorenzo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale del paese. Studiava alla scuola agroalimentare di Caster Cerreto, a Treviglio, e voleva lavorare nel mondo dell'agricoltura: amava i campi, le stalle, i trattori, stare a contatto con gli animali. Grazie a uno stage proposto dalla scuola dava una mano, ormai da un paio d'anni, in una cascina della zona.

I parenti lo ricordano come un ragazzo solare, estroverso. Usciva spesso con gli amici che si era trovato un po' ovunque grazie al suo carattere aperto. "Di solito tornava verso mezzanotte, chiudeva la porta della mia stanza e mi augurava la buonanotte", ha raccontato la madre Irina, "ma quella notte mi ero addormentata prima e non mi ero accorta che non era rincasato alla solita ora".

Leggi anche La moto va a fuoco dopo un incidente con un'auto: gravissimo motociclista 18enne

L'incidente sulla provinciale

Secondo quanto ricostruito finora, Petri stava viaggiando sulla sua enduro in direzione Mornico al Serio lungo la provinciale Francesca. Ad un certo punto, probabilmente durante una manovra di sorpasso, la Ford Focus guidata da un 23enne del posto nel senso di marcia opposto ha invaso la corsia. L'impatto non ha lasciato scampo al 17enne.

La salma, al momento, si trova all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Bisognerà attendere le decisioni del pm riguardo la disposizione dell'autopsia.