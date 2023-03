Chi era Mauro Casazza, l’ex parrucchiere che ha sparato alla moglie e si è tolto la vita Mauro Casazza aveva 67 anni e viveva a Cilavegna, nel Pavese. Era molto conosciuto nel paese dove ha lavorato fino alla pensione come parrucchiere. Nel pomeriggio dell’11 marzo ha sparato alla moglie, Pinuccia Contin, e si è tolto la vita. Nessuno riesce a spiegarsi il motivo del gesto.

A cura di Enrico Spaccini

Quando i soccorsi sono arrivati al numero 74 di via Pisacane, nella periferia di Cilavegna, in provincia di Pavia e alle porte di Vigevano, hanno trovato in cucina Mauro Casazza a terra e sua moglie Pinuccia Contin poco lontano. Il 67enne era già morto, mentre la donna 63enne respirava ancora. Caricata sull'elicottero in codice rosso, è ricoverata all'ospedale San Matteo di Pavia e le sue condizioni sono disperate. La coppia era molto conosciuta in paese, soprattutto per via di Casazza che ha lavorato per anni come parrucchiere fino alla pensione.

Secondo una prima ricostruzione, il 67enne avrebbe prima sparato a Contin e poi si sarebbe rivolto l'arma, una pistola tenuta regolarmente in casa per uso sportivo (per il tiro a segno), contro sé stesso uccidendosi. I due era sposati da una vita intera, più di 40 anni, e non avevano figli.

Le indagini dei carabinieri e i racconti dei vicini di casa

I carabinieri della compagnia di Vigevano stanno indagando sul caso da ieri pomeriggio, 11 marzo, quando i parenti della coppia hanno dato l'allarme poiché non riuscivano a mettersi in contatto né con Casazza né con Contin. I militari stanno ascoltando alcuni vicini di casa per poter ricostruire il passato dei due in modo da risalire alle motivazioni del gesto dell'ex parrucchiere.

Il paese lomellino è piccolo, conta poco più di 5mila abitanti. Chi li conosceva non ricorda di problemi sentimentali, nemmeno di particolari liti recenti. C'è chi, però, sostiene che da qualche tempo l'ex parrucchiere soffriva di problemi legati alla depressione, ma nessuno mai poteva immaginarsi un simile epilogo.