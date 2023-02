“Ti uccido con la motosega”: minaccia di morte l’ex moglie, arrestato “Ti uccido con la motasega”: così un uomo avrebbe minacciato l’ex moglie e sarebbe stato arrestato in provincia di Lecco.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ha minacciato di ammazzare l'ex moglie con una motosega: è per questo motivo che nella giornata di oggi, martedì 14 febbraio, gli agenti della Squadra mobile di Lecco hanno arrestato un uomo. A darne notizia è il quotidiano Il Giorno. La donna ha vissuto per mesi nel terrore: è stata perseguitata, seguita e minacciata.

Il 46enne, che sarebbe residente nella provincia di Lecco, era stato arrestato già lo scorso aprile. In quella occasione aveva seguito la 44enne fin dentro gli uffici dell'associazione L'altra metà del cielo di Merate, alla quale la donna si era rivolta per avere assistenza in questa situazione tremenda. Le forze dell'ordine lo avevano così arrestato con l'accusa di sequestro di persone.

Il 46enne era già stato condannato per aver minacciato l'ex moglie

Il 46enne era stato condannato dal tribunale a un anno e tre mesi di carcere. Una volta uscito dall'istituto penitenziario, ha ripreso a perseguitare l'ex moglie. Fin quando non le ha inviato delle immagini terrificanti. Tramite un'amica che la coppia aveva in comune, le ha mandato un video dove lo si vede mentre impugna una motosega e la minaccia di morte mimando addirittura il gesto di squartarla.

La donna, terrorizzata, ha quindi presentato nuovamente denuncia alle forze dell'ordine. I giudici lo hanno finalmente ritenuto come un soggetto troppo pericoloso per essere lasciato a piede libero e capace di fare qualsiasi cosa alla ex. Per questo motivo hanno disposto l'arresto.

Gli investigatori lo hanno così trovato e lo hanno portato a Pescarenico dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria. Finalmente smetterà di perseguitare la moglie.