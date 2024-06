video suggerito

Chi era Marco Massera, l'escursionista morto dopo essere precipitato da un ghiacciaio Si chiamava Marco Massera, l'uomo di 34 anni che ieri è morto durante un'escursione sul ghiacciaio Presanella in Trentino Alto Adige. Da diverso tempo viveva nella provincia di Mantova.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Linkedin e immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, una persona è morta durante un'escursione sul versante nord della Presanella che si trova nel Trentino Alto Adige. Tra le vittime c'è Marco Massera, un uomo di 34 anni che viveva nella provincia di Mantova. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

La dinamica dell'incidente sul ghiacciaio della Presanella

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, Massera e un compagno alpinista avevano deciso di scalare il ghiacciaio della Presanella in giornata. Avevano quindi deciso, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, di non dormire nel rifugio Denza. A notte fonda sono partiti con l'automobile e si sono diretti a Vermiglio. Dopo aver lasciato il veicolo al parcheggio dei Pozzi Alti, a 1.800 metri di quota, e dopo aver preso un caffè proprio al rifugio Denza, sono partiti con l'obiettivo di raggiungere la meta all'alba.

I due, a un certo punto, sono scivolati e precipitati per diversi metri: sono stati ritrovati alla base delle vie Goulottina e Faustinelli. Massera è morto sul colpo. Il suo compagno di cordata è riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenuti infatti i soccorritori e i carabinieri della compagnia di Cles che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire cosa possa aver causato lo scivolamento.

Chi era Marco Massera

Massera avrebbe dovuto compiere a dicembre 34 anni. Era originario di Fidenza, comune in provincia di Parma. Proprio a Parma si era laureato. Viveva a San Giorgio Bigarello, che invece si trova in provincia di Mantova. Lavorava nel settore della sicurezza ambientale ed è stato anche un istruttore del Cai.