Chi era Khadija Nasr, la mamma che è morta in un incidente stradale: ferita la figlia 15enne Nel primo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, a Manerbio (Brescia) è venuta a mancare a causa di un tragico incidente stradale, Khadija Nasr. Non è in pericolo di vita la figlia 15enne che viaggiava con lei.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, a Manerbio, in provincia di Brescia, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, Khadija Nasr. La 52enne ha perso il controllo dell'auto e dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantata contro un albero prima di finire nel fossato. I soccorsi intervenuti prontamente non sono stati sufficienti. La donna è spirata dopo essere stata trasportata in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio: ha riportato anche traumi multipli a causa dell'incidente. Fortunatamente, non è in pericolo di vita la figlia che viaggiava con lei.

La dinamica dell'incidente

Erano da poco passate le 16 quando la vittima, una 52enne di origine marocchina ma residente in Italia da diversi anni, ha perso il controllo della sua vettura, una Ford Fiesta, e dopo aver invaso la corsia opposta è finita in un fossato. Secondo gli inquirenti l'incidente potrebbe essere stato causato o da un malore avvertito improvvisamente dalla donna oppure da un guasto meccanico dovuto all'usura dell'auto.

Sul posto sono giunte repentinamente le ambulanze di Bagnolo Mella e Orzinuovi, oltre che l'elisoccorso decollato da Brescia, allertati dalla chiamata che i passanti hanno fatto alla centrale operativa. Tuttavia, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione che il personale sanitario ha messo in atto per diversi minuti.

La figlia non è in pericolo di vita

Non preoccupano le condizioni della figlia che, nonostante il lieve trauma cranico riportato se la caverà con pochi giorni di ricovero. Già nella tarda serata di ieri i medici avevano comunicato come non fosse in pericolo di vita.

Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Locale coadiuvati dal supporto dei Carabinieri. La vettura è stata posta sotto sequestro dopo essere stata rimossa dall'autogru dei Vigili del Fuoco.