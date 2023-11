Chi era Giorgio Occhipinti, morto in un incidente stradale a Milano Si chiamava Giorgio Occhipinti, il 32enne che è morto in un incidente stradale a Milano. Originario di Ragusa, il giovane ha perso il controllo della sua moto.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nella serata di sabato 11 novembre si è verificato un incidente stradale a Milano. Un uomo di 32 anni ha infatti perso il controllo della sua moto e si è schiantato. La vittima si chiamava Giorgio Occhipinti e stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici.

Chi era Giorgio Occhipinti, il 32enne morto dopo aver trascorso una serata con amici

Originario di Ragusa, Occhipinti aveva lasciato la sua città per motivi lavorativi. Nel capoluogo meneghino, infatti, aveva iniziato una carriera da assicuratore. Il legame con la sua terra d'origine era però molto forte soprattutto per il suo passato da calciatore. E infatti dopo aver appreso della sua morte, la società Asd Pro Ragusa ha ricordato il giovane con un post sul proprio canale Facebook: "Eri Genio e Sregolatezza in campo, adesso puoi continuare a fare esultare tutti, ovunque sarai".

"L’ASD Pro Ragusa, nelle vesti del suo Presidente Giorgio Mirabella, la Dirigenza e la Squadra tutta, è rimasta attonita, saputa la notizia di un ex tesserato, che è venuto a mancare improvvisamente nella mattina odierna, si stringe attorno alla famiglia Occhipinti", ha ancora scritto la società condividendo una foto della squadra in cui giocava Occhipinti.

La dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il 32enne era andato a giocare a boowling con alcuni amici. Sulla strada del ritorno, avrebbe perso il controllo del mezzo. I medici e i paramedici del 118 lo hanno trasferito in ospedale: le sue condizioni erano molto gravi ed è deceduto subito dopo. Tra le ipotesi c'è quella secondo la quale Occhipinti potrebbe aver avuto un malore.