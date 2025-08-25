Chi era Fabio Medici, morto sul Monte Bianco: è stato travolto da un blocco di ghiaccio davanti all’amico

Si trovava sul versante francese del Monte Bianco quando è stato travolto da un blocco di ghiaccio caduto mentre era in quota con un amico. Così domenica 24 agosto è morto Fabio Medici, 49 anni, esperto alpinista originario di Lurano (Bergamo).

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto i due scalatori, partiti all'alba dal rifugio Torino, si trovavano sul mont Blanc du Tacul, una montagna del massiccio del Monte Bianco in territorio francese. È intorno alle 6 che i due sarebbero stati improvvisamente colpiti da un pezzo di ghiaccio, caduto dal lato superiore della parete a 4.248 metri di altitudine. Il blocco ha quindi investito i due alpinisti, uccidendo il primo. Il secondo, invece, è stato soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix, ed è stato portato all'ospedale di Sallanches, in alta Savoia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Residente a Zanica (Bergamo), Fabio Medici lavorava presso l’azienda Pneumax ed era sposato. Era iscritto alla sezione CAI di Gazzaniga.