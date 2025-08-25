milano
video suggerito
video suggerito

Chi era Fabio Medici, morto sul Monte Bianco: è stato travolto da un blocco di ghiaccio davanti all’amico

Fabio Medici, 49 anni, esperto alpinista originario di Lurano (Bergamo), è morto domenica 24 agosto mentre si trovava in quota con un amico sul versante francese del Monte Bianco.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si trovava sul versante francese del Monte Bianco quando è stato travolto da un blocco di ghiaccio caduto mentre era in quota con un amico. Così domenica 24 agosto è morto Fabio Medici, 49 anni, esperto alpinista originario di Lurano (Bergamo).

Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto i due scalatori, partiti all'alba dal rifugio Torino, si trovavano sul mont Blanc du Tacul, una montagna del massiccio del Monte Bianco in territorio francese. È intorno alle 6 che i due sarebbero stati improvvisamente colpiti da un pezzo di ghiaccio, caduto dal lato superiore della parete a 4.248 metri di altitudine. Il blocco ha quindi investito i due alpinisti, uccidendo il primo. Il secondo, invece, è stato soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix, ed è stato portato all'ospedale di Sallanches, in alta Savoia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Residente a Zanica (Bergamo), Fabio Medici lavorava presso l’azienda Pneumax ed era sposato. Era iscritto alla sezione CAI di Gazzaniga.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
stadio
san siro
Ipotesi sconto di 30 milioni per Inter e Milan. Giungi (Pd): "Lo scopriamo dalla stampa"
Ipotesi sconto di 30 milioni di euro per Inter e Milan per lo stadio San Siro: da 197 a 160
Perché il futuro politico di Beppe Sala dipende da San Siro e cosa c'entra con l'inchiesta sull'urbanistica
Ilaria Quattrone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views