Chi era Denis Bianco, morto in un incidente stradale a Codogno: aveva due figlie piccole Si chiamava Denis Bianco, l'uomo di quarant'anni che si trovava in sella a una moto quando si è scontrato con un'automobile a Codogno (Lodi). Il centauro è morto sul colpo: lascia due figlie piccole.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, si è verificato un incidente stradale a Codogno, comune che si trova nella provincia di Lodi. Un uomo di quarant'anni si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'automobile. L'episodio è avvenuto poco prima delle 19 e all'incrocio tra via Via Pascoli e la circonvallazione.

La dinamica dell'incidente a Codogno

Sulla base di quanto rilevato dalle forze dell'ordine, il centauro si trovava in sella a una Suzuki. Stava percorrendo la strada che porta verso palazzo Soave. All'altezza dell'innesto con via Pascoli, è stato investito da un'Audi A3. Alla guida c'era un uomo di 47 anni che stava svoltando verso via Pascoli. Il motociclista ha centrato la fiancata lato conducente ed è stato sbalzato per alcuni metri. L'impatto è stato molto violento tanto.

Chi era Denis Bianco, il motociclista morto dopo l'impatto con l'auto

La vittima si chiamava Denis Bianco, aveva quarant'anni ed era originario proprio del comune lodigiano: era padre di due bambine. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Oltre agli operatori sanitari, arrivati con un'ambulanza, una automedica e un elicottero decollato da Brescia, sono arrivati i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Codogno. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. L'automobilista, anche lui residente a Codogno, è stato sottoposto all'alcol test.