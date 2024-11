video suggerito

Chi era Alessandro Surace, il 20enne morto in un incidente a Venegono Alessandro Surace è morto questa mattina, 20 novembre, in seguito a un incidente stradale in provincia di Varese. Il 20enne, residente a Binago, lavorava come operaio.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Alessandro Surace, il giovane che è deceduto nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto al confine tra la provincia di Varese e quella di Como. Il 20enne era alla guida della sua Peugeot 206 quando, per cause che devono essere ancora chiarite, si è scontrato frontalmente con un camion. Surace è morto all'impatto, mentre il 64enne che si trovava al volante del mezzo pesante ha rimediato traumi al volto e a un braccio.

Surace viveva a Binago, in provincia di Como, dove lavorava come operaio. Poco prima delle 8 del 20 novembre era salito a bordo della sua Peugeot 206 e, appena entrato nel territorio comunale di Venegono Superiore si è schiantato frontalmente contro un Fiat Iveco guidato da un 64enne lungo via Dante. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale dei due comuni, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e per regolare il traffico rimasto bloccato per diverso tempo.

Con loro, anche i carabinieri di Olgiate Comasco e vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area. Gli operatori sanitari, invece, hanno dovuto constatare il decesso di Surace: le lesioni riportate nello schianto, infatti, si sono rivelate troppo gravi.

Anche il 64enne che guidava il camion ha riportato alcune ferite, ma di entità più lieve. L'uomo, infatti, avrebbe riportato traumi al volto e a un braccio giudicati non gravi. I sanitari, dopo le prime cure, lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como dove è ancora ricoverato. La Procura di Como nelle prossime ore dovrà decidere se disporre ulteriori accertamenti sia sul conducente del furgone che sul corpo del 20enne deceduto.