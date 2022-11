Chi è Pietro Giuseppe Ziliani, morto mentre si trovava in vacanza alle Maldive Pietro Giuseppe Ziliani è morto durante una vacanza alle Maldive con la moglie: l’ex sindaco è deceduto a casa di un’embolia cerebrale.

A cura di Ilaria Quattrone

Si trovava in vacanze alla Maldive insieme alla moglie quando, nella notte del 5 novembre, ha avuto un malore. Pietro Giuseppe Ziliani è morto all'ospedale della capitale Malè. Aveva 63 anni. La notizia della sua morte è stato un fulmine a ciel sereno per la comunità di Montisola, di cui Ziliani è stato sindaco.

Sembrerebbe che la morte sia stata causata da un'embolia cerebrale. La coppia era da poco sbarcata sull'isola e aveva appena raggiunto l'hotel quando il 63enne si è sentito male.

Gli incarichi ricoperti e l'amore per il suo comune

Dal 2009 al 2014 ha infatti ricoperto il ruolo di primo cittadino. Poi a capo della coalizione di centro destra e quindi capogruppo di minoranza fino al 2019. Ziliani è stato anche consulente bancario e finanziario e ha ricoperto per dieci anni diversi ruoli istituzionali, tra i quali quello di presidente della Società "Navigazione Lago d'Iseo". Era stato anche responsabile di zona per la Confesercenti. L'azienda gestisce il trasporto pubblico sul lago. Inotre è stato vicepresidente del consorzio dei Laghi Iseo, Endine e Moro.

L'ex sindaco, che viveva a Darfo e lavorava come funzionario alla banca Mediolanum, è ricordato per il suo amore verso il suo territorio. Negli anni ha promosso diverse iniziative, tra le quali quelle che hanno permesso il riconoscimento della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine e il presidio di Slow Food per la sardina. Ziliani non aveva figli. Le pratiche per il rientro in Italia sembrerebbero essere ancora lunghe: bisognerà aspettare ancora due settimane prima di poter organizzare il funerale.