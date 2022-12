Chi è Nicola Della Valle, il ristoratore morto in uno scontro frontale tra due auto È Nicola Della Valle, il ristoratore che ieri è morto in un tragico incidente stradale in provincia di Varese: l’uomo è morto dopo essere arrivato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nicola Della Valle è morto in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 25 dicembre 2022, a Varano Borghi (Varese). Il 47enne è conosciuto nella zona di Sesto Calende perché gestiva il Circolo di Oneda. Per il ristoratore non c'è stato nulla da fare: l'uomo è infatti morto in ospedale.

Stando alle ricostruzioni avvenute fino a questo momento, il 47enne si trovava sulla strada provinciale 18 che costeggia il lago di Comabbio. Lo scontro è avvenuto a Varano Borghi, più precisamente in via dei Martiri, intorno alle 17. La dinamica è però ancora poco chiara. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti con tre ambulanze, un'automedica e un elicottero che è partito da Milano.

Ancora ricoverato l'altro conducente

Le condizioni sia di Della Valle che dall'altro conducente sono apparse subito molto gravi ed entrambi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Il ristoratore è morto in serata. I carabinieri della compagnia di Gallarate e i vigili del fuoco hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte del 47enne ha sconvolto l'intera comunità di Sesto Calende: "In un giornata che dovrebbe essere solo di festa i Colleghi ricordano la figura di Nicola detto ‘Debba’. Il titolare (e anima) del Circolo di Oneda scomparso in un tragico incidente automobilistico sulle strade di Varano Borghi. Lo ricordiamo come persona capace nel dare identità ad uno storico locale della nostra Città posto nella piccola frazione di Oneda. Un pensiero ai suoi affetti e tanti amici", lo ricordano su Facebook i Commercianti di Sesto Calende.