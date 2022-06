Chi è Luciana Zaro, la donna morta nell’incendio esploso nella sua abitazione Nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno, un incendio ha distrutto un appartamento a Gallarate (Varese): a perdere la vita è Luciana Zano, nota in città per la sua attività e il suo impegno civico.

A cura di Ilaria Quattrone

Luciana Zaro (Fonte: Youtube)

Si chiamava Luciana Zaro, la donna che è stata trovato morta nella sua abitazione a Gallarate (Varese) colpita da un incendio. La donna, molto nota in città, era titolare di una gioielleria in corso Italia. Era anche conosciuta per il suo impegno nell'Anpi di Gallarate. La notizia della sua morte ha quindi sconvolto l'intera comunità.

Il legame con lo zio Luciano

Luciana era infatti nipote di Luciano Zaro, ucciso – nell'autunno del 1944 – davanti la porta di casa dalle Brigate Nere. Proprio questo legame con lo zio, di cui portava anche il nome, ha fatto sì che Luciana Zaro diventasse un punto di riferimento nella memoria della Resistenza. Laureata in Lettere, con una passione per la poesia e gemmologa, portava avanti anche la tradizione di famiglia: era infatti proprietaria della gioielleria e custode dell'arte dell'oreficeria.

"L'ANPI di Gallarate, profondamente colpita dalla tragica notizia, abbruna le proprie bandiere, e porge le sue più sentite e partecipate condoglianze alla mamma di Luciana", ha scritto l'associazione sul proprio canale Facebook.

Leggi anche Donna va in shock anafilattico dopo la puntura di una vespa: muore prima di prendere il farmaco salvavita

Cosa è successo nell'incendio

In base alle ricostruzioni fornite fino a questo momento, la donna è rimasta intrappolata dalle fiamme: l'incendio è esploso poco dopo le 16 di oggi, venerdì 24 giugno. Alcuni residenti hanno sentito le urla, ma nonostante i tentativi di aiutarla, non sono riusciti a entrare dentro. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: la donna è infatti stata trovata morta. Per il momento restano sconosciute le cause del rogo: solo i rilievi potranno svelarle.