Chi è la vittima dell’incendio in un appartamento a Milano: moglie e figlia hanno provato a salvarlo Si chiamava Eddie Santacatterina e aveva origini australiane l’uomo morto nel rogo scoppiato nel suo appartamento a Milano nella serata di ieri mercoledì 7 giugno.

A cura di Giorgia Venturini

È un 85enne originario dell'Australia la vittima del rogo in un appartamento via Taormina a Milano, al civico 9. Si chiamava Eddie Santacatterina e quando sono divampate le fiamme era in casa con moglie a figlia: loro due nonostante tutti i tentativi di salvare il padre non sono riuscite a portalo fuori di casa. L'85enne è morto poco dopo.

La dinamica dell'incendio

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, verso le 20 di ieri mercoledì 7 giugno in casa si sono spente improvvisamente le luci. La figlia quindi è uscita di casa per controllare il contatore ma proprio in quel momento è scoppiato l'incendio che si è divampato subito per tutta la casa a causa dei tantissimi libri e giornali che l'uomo collezionava.

La figlia ha provato a rientrare nell'appartamento per soccorrere il padre anziano purtroppo senza riuscirci: le fiamme ormai erano troppo alte e il fumo aveva invaso tutti i locali. Lo stesso ha provato a fare anche la moglie della vittime, fino a quando le due donne non sono state costrette ad allontanarsi e a chiamare i soccorsi.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto in pochissimi minuti e hanno spento l'incendio ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Uno dei vicini della famiglia ha raccontato che la moglie è riuscita a uscire appena tempo, quando poi è stata fuori dall'appartamento è andata fuori all'aperto per respirare. Intanto l'appartamento distrutto dall'incendio è stato dichiarato ovviamente inagibile, così come quello di fronte, ma solo in via precauzionale.

Ancora sconosciute le cause del rogo

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di capire nel dettaglio le cause che hanno fatto divampare l'incendio: bisognerà capire se si sia trattato di un rogo doloso oppure di un tragico incidente, dovuto a una fatale distrazione oppure a un malfunzionamento di qualche apparecchio.