video suggerito

Che fine ha fatto Patrizia Reggiani e dove vive oggi l’ex moglie di Maurizio Gucci L’ex lady Gucci è tornata in libertà nel 2016, quando è stata rilasciata per buona condotta dopo aver scontato 17 anni di pena a San Vittore. Oggi ha venduto la villa di famiglia in via Andreani per 9,5 milioni di euro, e vive a due passi dal Duomo di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, ucciso a colpi di il 27 marzo 1995 in via Palestro a Milano.

L'ex lady Gucci, 76 anni, è tornata in libertà nel 2016, quando è stata rilasciata per buona condotta dopo aver scontato 17 anni di pena a San Vittore. "Sono stata tanti anni al Victor Residence, per me era come un hotel", aveva raccontato lei. "Ho portato in cella trucchi, profumi, vestiti, mi facevo i capelli. Avevo un letto singolo, dormivo fino a tardi. Avevo dato ordine che fino alle dieci del mattino non dovevano disturbarmi". La donna, che vive con una badante dopo la morte della madre ultranovantenne, avrebbe interrotto da anni ogni rapporto con le figlie Allegra e Alessandra, uniche eredi del patrimonio Gucci.

La vita di Patrizia Reggiani oggi

Lo stile di vita della storica signora Gucci, a quanto pare, non è cambiato neanche dopo anni di carcere. La sveglia, anche oggi, non suona mai prima delle 11. Appassionata da sempre di moda e shopping, spesso trascorre ore e ore nel quadrilatero della moda, tra via Montenapoleone e via Gesù, accompagnata dal suo autista di fiducia.

Dove vive Patrizia Reggiani

Patrizia Reggiani vive a Milano in compagnia dei suoi animali domestici. Una volta uscita dal carcere è rientrata in possesso del castelletto gotico di via Andreani, in cui ha abitato insieme alla madre Silvana Barbieri: la mega villa, a due passi dal Tribunale, è stata recentemente venduta per 9,5 milioni di euro.

Secondo le indiscrezioni, oggi vivrebbe in un appartamento in zona Guastalla, non lontano proprio dall'attico di super lusso in San Babila (valore all'asta di oltre 20 milioni di euro) in cui aveva vissuto con il defunto marito Maurizio, che si estende su 1.800 metri quadrati tra il nono e il decimo piano con 37 vetrate, giardino pensile con pergolato, piscina panoramica e torretta.