Cerca di sedare una rissa e viene colpito con calci e pugni, vigile ricoverato in ospedale Un agente della polizia locale di Bovisio Masciago è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da due ragazzi. Voleva sedare una rissa.

Un agente della locale in ospedale e due ragazzi feriti. Questo il bollettino di una rissa andata in scena ieri a vv, in provincia di Monza e Brianza, davanti ad un bar del paese. A dare il via alla violenza due ragazzi, uno di 19 anni e uno minorenne, che si sono affrontati prima a voce e poi venendo alle mani. Il poliziotto, intervenuto per sedare gli animi, è stato preso a calci e pugni.

Vigile cerca di sedare una rissa ma viene picchiato

Secondo quanto riferito da Mbnews, tutto è successo fuori da un locale per motivi futili. I due ragazzi hanno cominciato a discutere fino a quando non sono passati alle mani. Notando il tafferuglio, un agente della locale ha cercato di fare da paciere, venendo però preso di mira dai due ragazzi. Uno di loro, il 19enne, lo ha colpito con forza con calci e pugni, continuando a infierire anche quando l'agente era a terra. Poi, si è dato alla fuga. L'intervento dei colleghi del poliziotto ha però permesso alle forze dell'ordine di rintracciarlo poco dopo e identificarlo. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha medicato il poliziotto trasferendolo al pronto soccorso. L'agente avrebbe riportato la frattura di un braccio e un versamento di liquidi che necessita ulteriori approfondimenti. Ora il maggiorenne fermato rischia una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il sindaco Sartori: Fatto che mi addolora profondamente

Il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori ha dichiarato che il fatto lo addolora profondamente. Poi, sulle condizioni del vigile, ha detto: "L’agente si trova ora in ospedale con una serie di contusioni e un braccio rotto. Insieme al comandante Borgotti mi recherò all’ospedale in cui è ricoverato e porterò i miei migliori auguri di pronta guarigione e quelli di tutta la cittadinanza. Con l’auspicio che possa tornare presto in servizio".