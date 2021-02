Stava girando un servizio televisivo per raccontare di alcuni ristoranti milanesi che, durante la zona arancione, sono rimasti aperti violando le disposizioni contenute nel Dpcm. Un servizio che ha comportato una "cena clandestina" e subito dopo un ricovero in ospedale: il giornalista, che lavora per la trasmissione "Live – Non è la D'Urso" in onda su Canale 5, è stato infatti ricoverato per un'intossicazione alimentare.

Vip e calciatori tra i clienti dei ristoranti "clandestini"

Il servizio, andato in onda domenica 31 gennaio, raccontava come alcuni locali di Milano durante il periodo in zona arancione – che vieta l'apertura al pubblico dei ristoranti – abbiano aggirato le norme consentendo a clienti selezionati e famosi di poter consumare all'interno delle loro strutture. In particolare l'attenzione è stata concentrata su due ristoranti milanesi. Gli inviati, dopo essere riusciti a farsi inserire in lista, attraverso l'ausilio di telecamere nascoste hanno mostrato come al loro interno non venisse rispettata alcuna regola: tavole imbandite, clienti comodamente seduti e intenti a consumare alimenti e bevande. Alla fine di ogni cena, i proprietari dei ristoranti rilasciavano gli scontrini con la dicitura "delivery", attività consentita dal Dpcm. Dopodiché i clienti uscivano dal retro per non dare nell'occhio.

L'inviato ricoverato per intossicazione alimentare

Purtroppo però per uno degli inviati la serata si è conclusa drammaticamente: il giornalista, una volta uscito dal locale, ha avvertito dei dolori ed è stato portato in ospedale. I sanitari hanno quindi diagnosticato un'intossicazione alimentare probabilmente causata dall'utilizzo di prodotti non freschi.