in foto: Foto da Wikipedia (Di Florixc – Opera propria, CC0)

Sognate di diventare proprietari di un'isola tutta vostra? Ce n'è una, intera, in vendita in Lombardia. Si trova a Lecco, nel tratto del fiume Adda che dal lago di Como discende per arrivare poi fino al Po. Si tratta dell'Isola Viscontea, a pochi metri dal ponte realizzato da Azzone Visconti nel 1300. Le origini dell'isola sono meno chiare, anche se il suo destino sembra essere legato a doppio filo alle vicissitudini vissute dal ponte, un monumento simbolo di Lecco. Pare infatti che l'isola sia sorta alla metà del Cinquecento utilizzando il materiale di riporto creato dai lavori di allargamento dell'argine dell'Adda, che in quel tratto (compreso tra il ramo lecchese del Lario e il lago di Garlate, come citato anche da Alessandro Manzoni ne "I promessi sposi") creava una sorta di imbuto ed era causa di periodiche esondazioni. La costruzione che si trova sull'isola, invece, risalirebbe alla fine del Settecento.

L'isola è lunga 110 metri e larga 27: ospita oltre 2300 metri quadri di parco

L'isola è lunga circa 110 metri e larga al massimo 27. Nessun ponte la collega con la terraferma, dalla quale dista una decina di metri. Il destino dell'isola è da anni incerto: l'unico edificio presente è stato stabilmente abitato fino agli anni Cinquanta del Novecento. Da allora si sono susseguiti tentativi, tutti falliti, di destinare l'isola Viscontea ad attività di ristorazione o turistiche. Nel 2013 l’isola è stata dichiarata “luogo di interesse storico-culturale particolarmente importante” dalla Direzione generale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia: un riconoscimento che comporta anche vincoli per la ristrutturazione dell'edificio presente sull'isolotto, una costruzione con tanto di torre angolare di circa 140 metri quadri (oltre al sottotetto) che si aggiunge a oltre 2300 metri quadri di parco.

in foto: Un’altra veduta dell’isola Viscontea

L'isola è in vendita dal 2018: ma nessuno la compra

È dal 2018 che l'isola è in vendita: il primo annuncio comparve sul sito dell'agenzia immobiliare di lusso Engel&Volkers. Il prezzo è meno di quanto si può immaginare: allora servivano 1,7 milioni di euro per comprarla, un costo inferiore a molti appartamenti nel centro di Milano (anche se serve una massiccia ristrutturazione). Nessuno però ha ancora acquistato l'isola, che ultimamente è riapparsa in vendita sul sito inglese Privateislandonline, che raccoglie tutte le isole private acquistabili nel mondo. Il prezzo è 1.896.474 dollari, al cambio attuale anche meno del costo a cui era stata proposta tre anni fa: se c'è qualcuno che ha disponibilità economiche sufficienti potrebbe essere il momento giusto per fare un'offerta.