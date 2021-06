In Lombardia, da oggi, venerdì 25 giugno, è possibile spostare la data per il richiamo del vaccino anti-Covid. Si può sia scegliere il giorno del nuovo appuntamento, sia cambiare il luogo dove avverrà l'inoculazione della seconda dose. Per poter spostare l'appuntamento del richiamo vaccinale, occorrerà seguire le indicazioni della piattaforma di Poste Italiane. La possibilità di spostare la seconda dose del vaccino è stata concessa per evitare che tutti coloro i quali si trovassero lontano dalla città di residenza per la giornata del richiamo, non vi rinunciassero inficiando la prima somministrazione.

Come modificare l'appuntamento per il richiamo

Per modificare l'appuntamento per la ricezione della seconda dose, il cittadino dovrà collegarsi alla piattaforma di Poste Italiane munito di tessera sanitaria e codice fiscale, esattamente come durante la prenotazione della prima. Una volta eseguito l'accesso alla propria area personale, dovrà cliccare su "gestione appuntamento" e selezionare una nuova data, cambiando quella attualmente valida. In caso di mancanza di un collegamento a internet, si potrà telefonare al numero verde 800 894 545 ed essere aiutati da una persona del call center. Un dettaglio importante per la modifica dell'appuntamento della seconda dose riguarda lo spazio temporale in cui questo può essere spostato. Infatti, la piattaforma offrirà possibilità in un determinato range temporale che non sia superiore al periodo massimo per il richiamo. In caso di Pfizer e Moderna, ad esempio, il range non sarà superiore ai 42 giorni di distanza dalla prima dose. Per Astrazeneca invece non supererà gli 84.