Catturato il cinghiale in fuga da giorni per Milano: avvistato mentre nuotava nella Darsena Sedato e catturato l’animale che oltre dieci giorni fa era stato visto nuotare tranquillamente nella Darsena.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Era stato visto nuotare il 4 agosto nella Darsena di Milano e poi, nonostante i tentativi di recuperarlo dal l’aveva fatto perdere le sue tracce. Oggi, a distanza di quasi 15 giorni, è finalmente stato individuato e catturato il cinghiale diventato un po’ la mascotte di Milano.

Catturato il cinghiale a Milano

Questa mattina, intorno alle 7,39, il cinghiale nuotatore è stato individuato all’interno del canale fognario della città, nei pressi di piazzale Tripoli.

Cosi i Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale, si sono calati all’interno delle fogne nel tentativo di catturare l’animale.

Dopo averlo individuato, con l’ausilio del personale tecnico di Metropolitana Milanese, il cinghiale è stato sedato e catturato.

Il primo avvistamento

Il primo avvistamento del cinghiale aveva suscitato scalpore, in quanto in molti avevano visto l’animale nuotare tranquillamente all’interno della Darsena di Milano, una delle zone più frequentate e battute anche dalla movida.

I veterinari del Comune in quell’occasione avevano infatti spiegato che i cinghiali sono ottimi nuotatori, nonostante non vivano spesso in zone con grande presenza di acqua.

Ora resta da capire cosa ne sarà dell’animale diventato almeno in questi giorni di agosto un po’ la mascotte di Milano, con la sua coraggiosa fuga.