Castrezzato, trova 6.000 euro in contanti in un borsello e lo restituisce Ha trovato un borsello con seimila euro in contanti e senza pensarci due volte l’ha affidato ai gestori del bar con l’incarico di restituirlo al suo proprietario. Bell’episodio a Castrezzato, in provincia di Brescia, dove una cliente del locale che ha preferito restare anonima ha evitato che un gommista di passaggio perdesse l’intera somma.

Bel gesto in un bar di Castrezzato, paese della provincia di Brescia, dove una cliente che vi si trovava ieri mattina, venerdì 6 agosto, ha trovato un borsello pieno di soldi e si è subito messo alla ricerca del proprietario. All'interno non c'era una cifra qualsiasi, ma seimila euro in contanti. Forse proprio per questo chi l'ha ritrovato ha pensato di doverlo restituire, immedesimandosi nella vittima dello smarrimento.

Trova 6.000 euro in un portafoglio e lo restituisce

A riportare la notizia è Bresciaoggi che spiega come la cliente, notando un borsello abbandonato su una sedia, si è alzata prendendolo in custodia. Guardando cosa contenesse, ha notato l'ingente somma. Così, ha deciso di andare dal gestore del locale e raccontagli quanto avvenuto, lasciandoglielo con la speranza di poter rintracciare il proprietario. Dopo alcuni approfondimenti dei gestori del bar, si è scoperto che il borsello contenente i seimila euro in contanti appartenesse a un gommista, di passaggio a Castrezzato. Una volta raggiunto, non voleva credere ai suoi occhi e alla gentilezza della persona che non si è intascata i suoi soldi.

Il sindaco di Castrezzato: Punto di orgoglio che dà lustro al Comune

Come riportato dal giornale bresciano, la cliente ha preferito rimanere anonima ma la notizia in poco tempo ha fatto il giro del paese, arrivando fino al Municipio. In una dichiarazione rilasciata a Bresciaoggi, il sindaco di Castrezzato, Marco Franzelli, ha commentato il gesto dicendo che si tratta "di un segnale straordinario per la nostra comunità, un punto di orgoglio che dà lustro al nostro Comune e alla sua gente".