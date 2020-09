Ha colpito la moglie con dieci coltellate e poi ha tentato la fuga l'uomo di 39 anni arrestato questo pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Pavia con l'accusa di tentato omicidio. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale: stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

L'uomo bloccato dai carabinieri poco dopo la tentata fuga

La chiamata ai soccorsi è giunta quest'oggi quando è stato chiesto un intervento nel piccolo comune di Casorate Primo in provincia di Pavia. È qui che la coppia vive e si è consumata la tragedia che ha visto protagonisti i due, marito e moglie, entrambi di nazionalità marocchina, 39enne: l'uomo si è scagliato contro la coniuge colpendola con dieci coltellate. I soccorritori del 118 accorsi sul posto poco dopo la chiamata hanno prestato le prime cure alla vittima prima di trasportarla in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia dove è giunta in condizioni critiche: stando a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita ma le ferite riportate sarebbero piuttosto serie.

L'aggressione al culmine di un litigio

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Pavia che si sono messi immediatamente sulle tracce dell'uomo che intanto si era dato alla fuga. Il 39enne è stato fermato poco dopo mentre tentava di far perdere le sue tracce. Ora saranno le indagini dei militati a chiarire l'accaduto: sembra che l'aggressione sia avvenuta al culmine di un litigio ma sono in corso gli accertamenti degli investigatori che stanno tentando di ricostruire l'accaduto mentre per l'uomo, in stato di arresto, si concretizza l'accusa di tentato omicidio.