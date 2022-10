Carabiniere uccide il suo comandante e si barrica in caserma: “Avevano appena festeggiato il suo rientro” Avevano appena festeggiato il suo rientro: a dirlo è un vicino di casa del brigadiere che ieri sera ha ucciso il proprio comandante e si è asserragliato in caserma.

A cura di Ilaria Quattrone

"Avevano fatto una festa qui in caserma per il suo rientro": a dirlo è uno dei vicini di Antonio Milia, il brigadiere che nella serata di ieri, giovedì 27 ottobre 2022, ha ucciso il suo comandante e ha asserragliato la caserma ad Asso (Como). Alle prime luci dell'alba di oggi, i colleghi del Gis (Gruppo intervento speciali) hanno preso d'assalto la struttura, arrestando l'uomo e liberando gli ostaggi.

Le parole dei vicini

"L'ho visto più di qualche mese fa, mi era sembrato normalissimo", racconta ancora un vicino al quotidiano "Il Corriere della Sera". Restano ancora sconosciuti i motivi del suo gesto e anche la dinamica esatta. Stando al racconto di alcuni testimoni, sembrerebbe essersi udito prima uno sparo, le grida del ferito e poi ancora altri due spari.

Il momento dell'assalto

Alcuni lo avrebbero sentito dire: "L'ho ammazzato". Dopo ore di trattative, i carabinieri hanno deciso di entrare in caserma: hanno fermato Milia, il quale sarebbe poi uscito zoppicando. Nell'assalto, un militare del Gis è rimasto ferito fortunatamente in maniera lieve. Sono stati anche liberati gli ostaggi: una carabiniera e poi le famiglie degli altri militari che vivevano negli alloggi di servizio.

Leggi anche Picchia il vicino di casa in ospedale: i medici chiamano i carabinieri e vengono anche loro aggrediti

È stato poi trovato il corpo del comandante di stazione, il luogotenente Doriano Furceri che lascia tre figli. Per quanto riguarda invece il brigadiere, era ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

Era stato preso in cura a causa di alcuni problemi psicologici: era stato poi dimesso e aveva trascorso un periodo in convalescenza. Era poi stato riammesso in servizio dopo il giudizio di una Commissione Medico Ospedaliera, che altro non è che un ente sanitario esterno all'Arma. Per la sua riammissione, era stata consegnata una copiosa documentazione medico sanitaria.

Era rientrato in servizio da alcuni giorni.