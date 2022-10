Chi è Antonio Milia, il carabiniere che ha ucciso il suo comandante ad Asso L’assassino in passato aveva sofferto di problemi psichiatrici, ma era stato ritenuto comunque idoneo alla professione. Dopo l’omicidio a colpi di pistola, si è asserragliato dentro la caserma insieme al cadavere del comandante.

(Facebook)

Brigadiere, origini sarde e vita a Como. Sposato, con tre figli. È Antonio Milia, il carabiniere che ha ucciso a colpi di pistola (secondo le testimonianze, almeno due o tre colpi) il proprio comandante Doriano Furceri, per poi asserragliarsi dentro la caserma di Asso (Como) insieme al cadavere.

Il carabiniere soffriva di problemi psichiatrici

Il Brigadiere Antonio Milia era stato ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia (Como), dal momento che affetto da problemi di disagio psicologico, e successivamente dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi. Giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera, era rientrato però in servizio da alcuni giorni. Attualmente era in ferie.

Ancora ignote le motivazioni del folle gesto

Ancora da approfondire le motivazioni di questo folle gesto. Perché proprio il comandante? Che rapporto c'era tra i due? È stato il raptus di uno squilibrato, o un regolamento di conti? Domande purtroppo ancora senza risposta.