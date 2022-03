Capopiazza dello spaccio evaso dai domiciliari, le indagini dei carabinieri nel programma Avamposti La nuova puntata della docu-serie Avamposti – Uomini in prima linea, tocca la città di Milano. Claudio Camarca, affiancato dal comandante dei carabinieri Falivene, racconterà la gestione del crimine nel quartiere Vigentino-Corvetto.

Un mese esatto dopo l'iniziale calendarizzazione per la messa in onda, con un'agenda riprogrammata a causa dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, questa sera su Nove andrà in onda alle 21.25 la puntata di Avamposti – Uomini in prima linea relativa alla criminalità di Milano. La docu-serie, ideata da Claudio Camarca e realizzata con la collaborazione dell'Arma dei carabinieri, si addentrerà nel quartiere Vigentino-Corvetto per raccontare le indagini dei militari tra la gestione quotidiana del crimine e la caccia a un capopiazza dello spaccio evaso dagli arresti domiciliari.

Lungo tutta la puntata, ad affiancare Camarca ci sarà il comandante della stazione dei carabinieri Antonio Falivene che illustrerà le tecniche non solo dei colleghi per trovare i criminali ma anche di questi ultimi per delinquere e cercare di non farsi beccare dalle forze dell'ordine. Al Vigentino-Corvetto, zona milanese nota per un alto tasso di criminalità e microcriminalità, si osserveranno i militari dover gestire furti di biciclette e spaccio di droga, occupazioni abusive utili a gestire loschi affari e la caccia al capopiazza dello spaccio che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere stato raggiunto da una misura di custodia cautelare ai domiciliari.

In merito alla tematica legata alla sicurezza in città, discussa e analizzata specialmente in virtù degli ultimi fatti di cronaca, l'assessore competente Marco Granelli ha spiegato a Fanpage.it che "a Milano, nonostante i dati stanno scendendo sui reati, abbiamo due emergenze: donne e giovani". L'assessore ha spiegato che il Comune è estremamente attento all'evolversi delle varie situazioni e ha predisposto un ampliamento dei controlli e delle forze spiegate.