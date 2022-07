Caos in metropolitana a Milano: bloccata la linea Lilla tra Garibaldi e Zara La linea lilla a Milano è stata sospesa tra Garibaldi e Zara a causa della rimozione di un oggetto abbandonato. Previsto un bus sostitutivo.

A cura di Giorgia Venturini

Mattinata difficile le i pendolari milanesi oggi lunedì 4 luglio. Stando a quanto spiega Atm, la linea lilla della metropolitana milanese è stata sospesa tra Garibaldi e Zara a causa di un oggetto abbandonato e non identificato. Per venire incontro ai passeggeri l'azienda dei trasporti milanesi ha messo a disposizione un bus sostitutivo: è consigliato cambiare metro, prendere la M2, alla stazione Garibaldi. Intanto si è in attesa che l'oggetto venga rimosso e che possa ripartire la circolazione.