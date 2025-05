video suggerito

Camion in panne si ferma di traverso nella galleria di Pisogne: traffico in tilt in entrambe le direzioni Traffico in tilt sulla Sp510 all'altezza di Pisogne (Brescia), dove a causa di un malfunzionamento un camion è rimasto fermo in panne all'interno di una galleria. Essendosi posizionato di traverso, il mezzo ha ostruito il passaggio in entrambe le direzioni, causando un blocco della circolazione e obbligando gli automobilisti a uscire verso il paese prima del tratto bloccato.

Questa mattina il traffico è rimasto bloccato sulla strada provinciale 510 a causa di un camion che a causa di un guasto si è fermato in mezzo alla strada in una galleria all'altezza di Pisogne, in provincia di Brescia. Essendo rimasto di traverso, il mezzo ha bloccato il passaggio in entrambe le direzioni obbligando le auto ad uscire prima.

Tutto è successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 maggio, attorno alle 11:30. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il camion si sia bloccato improvvisamente mentre stava percorrendo una galleria in località Govine, frazione di Pisogne, sul lago d'Iseo. Il veicolo, messosi di traverso, ha bloccato entrambe le corsie della strada provinciale 510 che collega il paese alla Val Camonica e al Sebino. Al momento il mezzo in panne si troverebbe ancora in quella posizione, ma sul posto sarebbero in arrivo i mezzi del soccorso Consoli di Iseo per la rimozione e il rimorchio. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per la gestione del traffico che si è subito formato e che ha obbligato le auto in arrivo a imboccare l'uscita per Pisogne per evitare il tratto bloccato.

L'interruzione della circolazione e le conseguenti operazioni di recupero del camion hanno provocato code di alcuni chilometri e rallentamenti sulla stessa provinciale 510 e sulla litoraea del lago d'Iseo, la strada che attraversa il centro abitato di Pisogne.