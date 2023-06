Camion dei rifiuti va a fuoco a Milano, intervengono i vigili del fuoco: fumo visibile oltre i palazzi

Intorno alle 16:30 di venerdì 23 giugno un camion dei rifiuti è andato a fuoco nel quartiere Affori di Milano. A dare l’allarme sono stati i residenti, allarmati per le fiamme esplose in via Carli.