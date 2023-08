Caldo al Nord, l’anticiclone Nerone infuoca la Lombardia: mai così caldo in montagna Temperature record in montagna e sulle regioni del Nord. Fino a mercoledì 23 agosto sono attesi 38 gradi a Milano città, con una temperatura percepita di svariati gradi più alta (almeno 40 gradi) per via dell’asfalto e notti tropicali di 26 gradi. Nel fine settimana tornano forti rovesci e temporali.

Cinque giorni di fuoco. Letteralmente. Su Milano, sulla Lombardia e sul Nord Italia in generale l'ultima settimana dell'estate si fa sentire più forte che mai. Per oggi e fino a mercoledì sono infatti attesi circa 38 gradi a Milano città, con una temperatura percepita di svariati gradi più alta (almeno 40 gradi) per via della cementificazione e dell'asfalto. Il picco dell'afa, portata dall'anticiclone africano Nerone? Proprio tra oggi e domani, con l'intera Pianura Padana stretta nella morsa dell'umidità e del calore (38/40 gradi fissi sul Pavese). E "notti tropicali" di 26 gradi.

Nel gergo tecnico si chiama Heat storm, tempesta di caldo: si usa in meteorologia per descrivere un’ondata con massime oltre i 37,8 gradi per almeno 3 giorni su un’ampia superficie. "Questa settimana di fine agosto sarà ricordate come le cinque giornate di Nerone", le parole degli esperti di 3BMeteo.

Mai così caldo in montagna

Dopo una breve tregua, funestata da temporali e veri e propri nubifragi (in primis quello del 25 luglio, che ha causato anche 4 vittime), torna così l'ondata di caldo, la terza dell'estate 2023. Che farà parecchio soffrire i ghiacciai del Nord Italia: con lo zero termico atteso a 5.200 metri, le montagne presenteranno così un clima tipico delle pianure estive italiane di 30/40 anni fa: in pratica è come se il clima nazionale dello scorso secolo fosse migrato in altezza, a 1.000 metri di quota. Alcuni dati? Più 2 gradi di media sulla cima del Monte Bianco anche di notte, 33 gradi di giorno previsti a mille metri.

Ancora temporali nel fine settimana a Milano

Avrà fine, questa fiammata africana? I meteorologi indicano venerdì 25 agosto come probabile data spartiacque, con l'arrivo di aria fresca direttamente dal nordatlantico. Da qui in poi, su Milano e in particolare sono attesi ancora forti rovesci e temporali, in particolare per il fine settimana, con le temperature massime ancora alte durante il giorno (circa 30 gradi) ma le minime in picchiata a 18 gradi.

Luglio 2023 l'anno più caldo di sempre

Del resto, ormai è ufficiale: luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato in termini di temperatura media globale, e la prima settimana del mese la settimana più calda mai registrata nella storia. Lo hanno dichiarato l'Organizzazione meteorologica mondiale e il Copernicus Climate Change Service, che hanno constatato come durante i primi 23 giorni del mese di luglio 2023 la temperatura media della Terra sia stata di 16,95 gradi. Un dato molto di sopra dei 16,63, registrato a luglio 2019, che aveva detenuto il record fino ad oggi.

E non solo. Durante luglio 2023 è stata anche superata per diverse volte la soglia dei +1,5 gradi di aumento della temperatura rispetto all'epoca pre-industriale, ovvero il limite che si sono dati i Paesi dell'Onu per riuscire a gestire il cambiamento climatico.