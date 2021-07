Calderoli della Lega contro i No Vax: “Chi non si vaccina sbaglia, abbiamo avuto troppi lutti” Prende una posizione netta Roberto Calderoli, Senatore e politico della prima ora della Lega, contro i No Vax. L’esponente bergamasco del Carroccio ha detto che “chi non si vaccina commette un grosso errore. Non farlo è pericoloso per loro e, purtroppo, anche per gli altri. Qui si tratta di tutelare la salute. Bisogna pensarci bene”.

Anche il Senatore della Lega Roberto Calderoli, al Carroccio dai tempi della fondazione quando si chiamava Lega Nord e il capo politico era Umberto Bossi, si schiera contro i No Vax che nello scorso weekend sono scesi in piazza per protestare contro l'istituzione dell'obbligatorietà del green pass. Nella fattispecie, Calderoli ha commentato i pericolosi assembramenti visti a Bergamo, città che gli ha regalato i natali, la cui provincia è stata la più colpita dalla pandemia, con migliaia di morti.

Calderoli: A Bergamo lutti gravissimi, No Vax non rispettano le regole

"Ogni volta che vado ad un gazebo constato cosa abbia significato il Covid a Bergamo", spiega Calderoli in un'intervista concessa al Corriere della sera. Il Senatore spiega di far riferimento alle persone che si avvicinano e gli ricordano qualche famigliare scomparso, tra una chiacchiera e l'altra: "Sono tutti anziani, i leghisti della prima ora. Lutti gravissimi per noi". L'esponente della Lega ha condannato, seppur in una forma meno pesante di tanti altri suoi colleghi parlamentari, gli assembramenti in piazza, dove non sono state rispettate le regole: "Quell’assembramento, con le persone le une addosso alle altre senza mascherina, è stato pericoloso per la salute, a partire da quella dei manifestanti". Il commento sui No Vax, poi, è netto: "Sbagliano nella maniera più totale. Lo dico da medico e da cittadino. Io appena ho potuto mi sono vaccinato. E ringrazio Dio di aver già fatto la prima e la seconda dose. Chi non si vaccina commette un grosso errore". La spiegazione è semplice: "Non farlo è pericoloso per loro e, purtroppo, anche per gli altri. Qui si tratta di tutelare la salute. Bisogna pensarci bene".