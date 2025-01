Cade per quaranta metri a pochi passi dalla cima della montagna: muore l’escursionista Michele Filippi

video suggerito

L'escursionista Michele Filippi, 69 anni di Sant’Omobono Terme (Bergamo), è morto sul monte Ocone nel pomeriggio di ieri 31 dicembre. Cosa sia successo in alta quota è ancora tutto da chiarire, ma sembrerebbe che il 69enne era impegnato a fare una ferrata verso la vetta.

Sarebbe stato a pochi passi dalla fine quando è precipitato per una quarantina di metri. Avrebbe perso l'equilibrio forse a causa di un malore. In poco tempo sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo quando i medici sono riusciti a raggiungerlo qualunque tentativo di rianimarlo è stato vano.

Ora in tanti piangono Michele Filippi. Tutti lo ricordano perché grande appassionato di montagna e alpinismo. A Sant'Omobono era stato anche consigliere comunale eletto nel 2019. Era un ex dipendente Enel in pensione ed era volontario del servizio di assistenza domiciliare della Valle Imagna, aiutava la Virtus Cepino e ricopriva i turni al rifugio Resegone.