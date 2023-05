Cade in moto e sbatte contro un palo: grave 17enne Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo che è caduto un moto e ha sbattuto contro un palo.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale: è successo nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio, a Ranica, un comune di appena cinquemila abitanti della provincia di Bergamo. L'adolescente è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La dinamica dell'incidente

Il ragazzino si trovava in sella alla sua motocicletta – un Ktm 125 – quando, poco prima dell 8, è caduta all'altezza del bar Le Torrette. Non è chiaro cosa possa aver provocato l'incidente: il 17enne è finito contro un cartello stradale. È stato subito lanciato l'allarme e così la macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

La vittima è ricoverata in prognosi riservata

Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure e poi deciso di trasferire la vittima in codice rosso all'ospedale Papa Giovani dove è ancora ricoverato. Non è chiaro se sia in pericolo di vita, ma al momento la sua prognosi è riservata. Nel frattempo, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ranica.

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno poi analizzato le telecamere di videosorveglianza, che sono installate lungo la strada, per capire se abbia perso il controllo del mezzo o se ci sia un malore all'origine dell'incidente. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.