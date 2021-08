Cade dalla sua Vespa a Desenzano del Garda: è morto il 21enne Lorenzo Bonacini Non ce l’ha fatta Lorenzo Bonacini, il ragazzo di soli 21 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì era rimasto vittima di un grave incidente stradale a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il giovane, che era stato trovato gravemente ferito da un automobilista dopo essere caduto dal suo scooter, è morto all’ospedale Civile di Brescia, dove era stato trasportato in elicottero.

A cura di Francesco Loiacono

Desenzano del Garda è in lutto per la tragica scomparsa di Lorenzo Bonacini. Il ragazzo, di appena 21 anni, è purtroppo morto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto. Bonacini, molto conosciuto nel paese sulla sponda bresciana del lago di Garda dove gestiva col fratello un servizio di noleggio Vespa, era stato trovato ferito all'alba di giovedì sulla curva di via Vo' da un automobilista, che aveva subito chiamato i soccorsi.

Il ragazzo era stato portato in ospedale in elicottero

Dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine è emerso che il giovane era caduto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi, mentre stava percorrendo a bordo della propria Vespa quel tratto di strada, riportando gravi ferite. Per soccorrerlo era stato chiamato anche un elicottero che lo ha trasportato in condizioni critiche agli Spedali civili di Brescia. Purtroppo però i medici non sono riusciti a salvargli la vita e Lorenzo è morto poche ore dopo il suo ricovero in ospedale.

Grande il dolore di parenti e amici

Grande il dolore tra i famigliari e i tanti conoscenti del ragazzo, noto a Desenzano ma anche nei dintorni. Il giovane aveva frequentato le superiori all'Istituto tecnico-professionale "Luigi Bazoli – Marco Polo" di Desenzano fino al 2019 e aveva poi avviato l'attività di noleggio scooter assieme al fratello. Tante le foto con amici sul suo profilo Facebook, e sempre sul social network sono apparsi anche i primi messaggi di cordoglio: "Rimarrai sempre nel nostro cuore – ha scritto una sua amica – Lolo ci hai spezzato il cuore! Riposa in pace".