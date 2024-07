Cade dalla bici sulla pista di downhill a Livigno e muore: inutili i soccorsi in elicottero

video suggerito

Tragedia sulla pista di downhill al Mottolino di Livigno, in provincia di Sondrio. Alle 10.38 è stato lanciato l'allarme al 112 dopo che un ciclista è caduto sulla pista di mountain bike che scende dal rifugio Mottolino per tutta la montagna fino al paese di Livigno. Sul posto è arrivato in codice rosso un elicottero.

I medici hanno cercato di soccorrerlo ma purtroppo l'uomo, un 65enne, era già in arresto cardio circolatorio. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto: non è chiaro ancora se la morte è stata causata dalla caduta dalla bici oppure a seguito di un malore. Verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.