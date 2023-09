Cade dal monopattino dopo aver trascorso una sera con gli amici: Omar muore a 18 anni dopo giorni in ospedale Omar Khalaf, 18 anni, la sera dell’8 settembre stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia con alcuni amici quando è caduto dal monopattino: è morto dopo alcuni giorni ricoverato in rianimazione.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dal suo profilo Facebook

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo una settimana di ricovero in ospedale. Qui era arrivato con la massima urgenza venerdì 8 settembre perché rimasto coinvolto in un incidente in monopattino. A trovarlo a terra sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato il 112: sul posto in pochissimo tempo sono arrivati i sanitari in ambulanza e in automedica che hanno trovato il ragazzo in gravissime condizioni. Il 18enne era stato trasferito con la massima urgenza in ospedale dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civile di Brescia. Purtroppo il ragazzo è morto dopo giorni: la vittima si chiama Omar Khalaf.

Ancora sconosciuta l'esatta dinamica dell'incidente

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente: tutto è avvenuto in via Mancino a Lonato del Garda, in quel tratto Strada provinciale 25. Stando alle informazioni riportate da Brescia Today, il giovane stava tornando a casa la sera dell'8 settembre dopo alcune ore passate con gli amici. A un certo punto avrebbe urtato il monopattino contro il marciapiede pestando la testa violentemente sull'asfalto. Non sembrerebbe al momento che un altro mezzo sia coinvolto nell'incidente, ma sono ancora in corso accertamenti. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale di Desenzano. Non è ancora esclusa l'ipotesi che il giovane sia stato vittima di un pirata della strada.

Chi era Omar Khalaf

Ora in tanti piangono Omar Khalaf. Il ragazzo abitava a Centenaro di Lonato, in provincia di Brescia, con i genitori. Qui vivevano da tempo, la famiglia è originaria dell'Egitto. Aveva studiato al Cfp di Castiglione e poi al Cfp di Rivoltella. Tanti i messaggi di cordoglio.