Cade con il monopattino a Lentate sul Seveso: gravissimo un 56enne romano Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi è stata una passante, che ha visto l’uomo a terra, con una vistosa ferita alla testa, e ha immediatamente avverto il 118.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Lentate sul Seveso, provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto si apprende, un uomo di 56 anni, residente a Roma, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto a terra mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi è stata una passante, che ha visto l'uomo a terra con una vistosa ferita alla testa e ha immediatamente avvertito il 118.

L'uomo è stato soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero gravissime a causa di un esteso trauma cranico. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma stando ai risultati dei primi accertamenti, non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 settembre. In ospedale l'uomo è stato sottoposto all'alcol test e al test antidroga.

Stando a quanto riferisce il quotidiano locale MBNews, l'uomo si trovava in Brianza per ragioni di lavoro. L'incidente è avvenuto per la precisione alle 17.50 in via Donatori del Sangue. Ancora poco chiara la dinamica di quanto avvenuto, ma sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo e la causa della caduta sia da attribuire a un improvviso malore o a una distrazione.