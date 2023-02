Evacuati 300 ragazzi da una scuola media: hanno avvertito un bruciore agli occhi In una scuola media a Pregnana Milanese alcuni ragazzi hanno avvertito dei bruciori agli occhi: tutta la struttura è stata evacuata. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di panico in una scuola media a Pregnana Milanese. Alcuni ragazzi hanno avvertito dei bruciori agli occhi nella struttura in via Varese 3, nel paese alle porte di Milano. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco verso le 8 e 40. Anche Carabinieri, auto medica, 118 e il gruppo specialistico NBCR dei vvf.

L'intera struttura è stata evacuata: dopo un accurato sopralluogo si è constatato che non vi erano pericoli e sono tutti potuti rientrare nelle proprie classi. Ora si cercherà di capire nel dettaglio cosa sia successo.