Bruciano 600 metri quadrati di campo di grano: il fumo visibile da chilometri di distanza Circa 600 metri quadrati di un campo di grano è andato a fuoco causa di un rogo scoppiato intorno alle 16 di ieri 17 settembre a Lomazzo, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Sabato pomeriggio di fuoco a Lomazzo, in provincia di Como. Qui circa 600 metri quadrati di un campo di grano è andato a fuoco causa di un rogo scoppiato intorno alle 16 di ieri 17 settembre. Come riporta Qui Como, il fumo è stato visibile anche da chilometri e chilometri di distanza senza però provocare gravi danni.

Nessun ferito e disagi per il fumo

Le fiamme sono divampare tra via del Seprio e via del Fossato, in adiacenza dell'autostrada dove peraltro è arrivato il fumo. Nessuno è rimasto ferito e nessun automobilista in autostrada ha avuto disagi a causa del fumo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con tre mezzi. Le fiamme sono state spente in poche ore nonostante il vento della giornata di ieri. Ora le forze dell'ordine e i pompieri sono al lavoro per cercare di capire cosa abbia provocato l'incendio.

A luglio incendiati i campi coltivati a Gerenzano

Lo scorso luglio invece sono andati distrutti i campi coltivati a Gerenzano, comune in provincia di Varese, che sono stati colpiti da un vasto incendio. I vigili del fuoco hanno messo l'intera area in sicurezza, ma nel loro intervento hanno trovato morti quattro cani e due daini. Le fiamme hanno interessato anche un'azienda agricola. Il fumo, in base a quanto raccontato al numero unico delle emergenze, era visibile per chilometri di distanza. In totale sono stati distrutti cinque ettari di campi, alcuni manufatti di un'azienda florovivaistica oltre alla morte dei sei animali. Non vi sono altri feriti o persone intossicate. Presente anche la Protezione civile che ha così dato una mano per mettere in sicurezza l'intera area.