Brescia, rapine e botte ai coetanei: fermata una baby gang di giovanissimi All’alba sono stati arrestati 15 ragazzi sui vent’anni e 4 minorenni.

A cura di Giorgia Venturini

(Repertorio)

Tutti e quindici i membri di una baby gang sono stati destinatari oggi 30 marzo di misure cautelari con l'accusa di essere ritenuti i responsabili di rapine e spaccio di droga. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura e altri dal giudice del Tribunale dei Minorenni sempre della provincia lombarda ed eseguiti dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gardone Val Trompia e dalla Stazione Carabinieri di Gussago che hanno condotto le indagini. In tutto si trattano di 15 ragazzi sui vent'anni e 4 minorenni: dovranno rispondere a vario titolo dei reati di "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, in particolare lesioni, furti e rapine, nonché dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di oggetti atti ad offendere".

Rapine e spaccio anche durante i mesi di lockdown

Da giorni sono impegnati nelle indagini, scattate nel maggio del 2019, più di 130 carabinieri: tutto è stato avviato dopo alcuni episodi di furti e rapine avvenuta a Brescia e sempre nei confronti di minorenni e ventenni. Così si è presto scoperto che tutti gli autori facevano parte della baby gang “Gang 88”: nei confronti delle vittime esercitavano delle forme di intimidazione con l'obiettivo di farsi consegnare denaro o altri oggetti. E ancora: è stato accertato che alcuni delle persone arrestate avrebbero autonomamente avviato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti principalmente del tipo hashish e marijuana. Tutti reati che non si sono fermati anche in pieno lockdown. L'attività dei carabinieri si è conclusa nelle prime ore della giornata: sono state eseguite 4 custodie cautelari in carcere; 4 custodie cautelari in carcere minorile emesse dall’Autorità minorile; 8 misure cautelari degli arresti domiciliari e 3 misure cautelari dell’obbligo di dimora con obbligo di permanenza notturna.