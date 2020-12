in foto: Il sacerdote Don Tarcisio Mareschi in Tanzania (Fonte: Facebook)

"Per aver dedicato la loro vita, in ambito internazionale, alla cura, alla tutela e all'istruzione di bambini orfani e con disabilità": sono queste le motivazioni che hanno spinto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conferire nella mattinata di oggi, martedì 29 dicembre, l'Onorificenza al Merito a Don Tarcisio Moreschi e Fausta Pina, il prete e la maestra di infanzia in pensione e residenti a Brescia. Oltre loro, il Presidente ha consegnato altre 34 Onorificenze al Merito a tutti coloro che "si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione di cultura, legalità e diritto alla salute".

Don Tarcisio Moreschi, il prete che vive in Tanzania da 36 anni

Don Tarcisio Moreschi e la maestra Fausta Pina da diversi anni vivono in Africa dove operano insieme come volontari. Il primo a lasciare la città lombarda è stato proprio il sacerdote di 73 anni. Originario della diocesi di Brescia, dopo essere stato ordinato, nel 1975 è partito per l'Africa. Dopo aver vissuto un periodo in Burundi e nella Repubblica del Congo, nel 1993 si trasferisce in Tanzania dove vive ancora oggi. In questi 36 anni ha realizzato chiese, orfanotrofi, scuole, un ospedale, un centro per bambini disabili e un servizio di assistenza sanitaria per madri sole e malate di Hiv e Aids.

La maestra Fausta Pina insegna in Africa da 15 anni

La maestra Fausta Pina, anche lei 73 anni, è in Africa come volontaria da 15 anni. Nel 2002, insieme a Don Tarcisio, danno vita a un progetto che possa accogliere e assistere i bambini. Fondano infatti il villaggio Tumaini, un centro che ospita circa cento bambini, alcuni sieropositivi. Proprio qui l'ex maestra in pensione decide di mettere la sua professione nelle mani dei più piccoli: dal 2002 infatti si occupa della loro istruzione primaria e secondaria.