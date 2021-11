Brescia, avevano sequestrato e picchiato un 23enne a settembre: tre arresti Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di essere i responsabili del sequestro di un 23enne nella Bassa Bresciana a metà settembre.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Carabinieri Brescia

Alle prime ore dell’alba di ieri, venerdì 26 novembre, tra Cascina Fenil Nuovo e Travagliato, in provincia di Brescia, i Carabinieri hanno arrestato, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, tre uomini di 45, 36 e 32 anni. L'accusa è di aver sequestrato a metà settembre un ragazzo di 23 anni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini i malviventi, i malviventi, dopo aver costretto il ragazzo a fermarsi mentre si trovava a bordo della sua auto per le vie di Trenzano, nella Bassa Bresciana, avrebbero caricato di forza la vittima sulla loro macchina per condurlo successivamente in una cascina isolata tra Maclodio e Travagliato, dove li attendeva il proprietario.

Il ragazzo era stato legato e picchiato

Una volta arrivato nel casolare, il ragazzo di 23 anni era stato legato ad una sedia e colpito con diversi schiaffi, pugni e una spranga. Tra i maltrattamenti che il giovane avrebbe subito dagli uomini, secondo i carabinieri, ci sarebbero anche delle ferite alla bocca, inferte utilizzando una tenaglia. Dopo qualche ora di continue percosse il giovane era stato poi lasciato andare a piedi e la sua macchina non era più stata ritrovata. Ad oggi il movente che ha portato gli uomini al sequestro rimane sconosciuto. I militari della Stazione di Trenzano si erano immediatamente attivati insieme Nucleo Operativo di Compagnia per ricostituire quanto accaduto e cercare di individuare i responsabili, ottenendo le misure cautelari restrittive scattate ieri. Tutti e tre sono stati portati al carcere di Brescia dove sono in attesa dell’interrogatorio di garanzia.