Bomba d'acqua a Milano, un violento temporale si abbatte sulla città: i video e le foto Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Milano con forti temporali e violente raffiche di vento. Da questo pomeriggio è stata diramata un'allerta gialla proprio per temporali.

A cura di Giulia Ghirardi

Come previsto, all'incirca dalle ore 18:00 di questo pomeriggio, martedì 20 maggio, una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Milano e su tutto l'hinterland milanese. Viabilità ridotta e strade allagate.

Nel primo pomeriggio di oggi il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (rischio ordinario) per temporali che si protrarrà fino alla mezzanotte. Contestualmente, le istituzioni hanno dato ai cittadini alcuni consigli e accorgimenti da seguire.

Nello specifico, è stato consigliato di fare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso e dei sottopassi. Non solo. Si è ricordato, inoltre, di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende dal momento che le forti piogge potrebbero causare eventuali crolli o cedimenti. Infine, è stato suggerito di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possano essere spostati dalle intemperie.

In ogni caso, il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, chiunque volesse essere informato sui rischi meteorologici potrà collegarsi al sistema di allerta della protezione civile.