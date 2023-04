Bimbo sloveno sta male e deve raggiungere l’ospedale di Bergamo: la polizia scorta l’ambulanza per 400 km La polizia ha scortato un’ambulanza per 400 chilometri per raggiungere l’ospedale di Bergamo: l’allarme è stato lanciato la sera di Pasqua dalla Slovenia dove un bimbo si è sentito male.

A cura di Giorgia Venturini

Un bimbo proveniente dalla Slovenia si è sentito male e per salvarsi i paramedici del 118 dovevano trasportarlo in tempi rapidi all'ospedale di Bergamo. Una corsa contro il tempo a lieto fine grazie agli agenti della polizia che hanno scortato l'ambulanza per quasi 400 chilometri passando per tre regioni. Il piccolo si trova ora sotto le cure dei medici specializzati nelle patologie pediatriche.

La richiesta di aiuto la sera di Pasqua

La staffetta ha attraversato tre regioni per portare nel più breve tempo possibile. Tutto è iniziato la sera di Pasqua quando è arrivata la richiesta di aiuto dalla Slovenia: subito la polizia si è organizzata e ha attivato subito la scorta.

L'operazione è stata coordinata dal Coa di Udine. Più pattuglie lungo i 400 chilometri si sono date il cambio passando dal Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia: una vera staffetta fino a quando il piccolo non è arrivato all'ingresso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La staffetta ha attraversato prima la A34 e poi la A4. Una volta arrivato dai medici è stato sottoposto alle cure di emergenza.