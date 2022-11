Bimbo di otto anni attraversa la strada di corsa per inseguire il pallone: investito Il piccolo stava giocando nel cortile di casa sua ad Artogne (Brescia). Per inseguire la palla è schizzato fuori all’improvviso dal cancello, senza guardare la strada.

Stava giocando a pallone nel cortile di casa sua, nel centro del paese di Artogne (Brescia). Quando, per inseguire la palla, è schizzato fuori all'improvviso dal cancello, di corsa, senza guardare la strada. E senza quindi accorgersi che, in quel preciso istante, stava passando una moto. È successo oggi, intorno alle 16.

Le condizioni del bambino investito mentre rincorreva il pallone inizialmente sembravano critiche

Il conducente della moto, che si è visto sbucare davanti all'improvviso il piccolo di otto anni, ha provato a sterzare e a frenare. Ma non è purtroppo riuscito a evitare l'impatto con il pedone, in un primo momento apparso violentissimo. Sul posto è accorsa anche l'elioambulanza, pronta a trasportare il ferito nel più vicino ospedale.

Il miglioramento del bambino di otto anni e le condizioni del motociclista

Con il tempo, poi, le condizioni del bambino sono andate migliorando. L’allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118: il bimbo era spaventato e dolorante, ma le sue condizioni non sono apparse critiche. Come da prassi, dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Per lui traumi non di grave entità: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Illeso invece il motociclista.